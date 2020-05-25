Пугачева и Галкин удивили неожиданным занятием на карантине

Российская певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин занялись сельским хозяйством на самоизоляции.

Об этом сообщается в программе "Ты не поверишь" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алла Пугачева и Максим Галкин spletnik.ru

По словам Галкина, на участке возле их замка Пугачева решила установить теплицы. Там растут помидоры, сладкий перец, морковка и редиска. А сам телеведущий сделал на участке яблоневый сад, ведь, как сообщается, у примадонны с яблонями связаны теплые воспоминаниями.

"Самое яркое дачное воспоминание – это высокая трава, я сижу маленькая, а на меня катятся огромные яблоки. Это было в Яблочный Спас. Уронили ведро, а мне казалось, что на меня вот эти все яблоки огромные катятся. Если не спится мне, то я сразу туда – в детство и на дачу!", – говорит певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива.

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