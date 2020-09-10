Пугачева и Галкин превратили хит "Кадиллак" в матерные частушки: в сети фурор

Российская примадонна Алла Пугачева вместе со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным спели знаменитый хит рэперов Моргенштерна и Элджея "Кадиллак" (Cadillac) в формате частушек.

Забавный инцидент произошел на проекте Галкина "Музыкалити" в YouTube. Пугачева также отметила, что вообще ничего не слышала о Моргенштерне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вообще не знаю, кто это поет. Я с шаманами не общаюсь", – пошутила Примадонна.

Алла Пугачева высмеяла Моргенштерна и его хит "Кадиллак". "Музыкалити" (скриншот видео)

Также артистка вместе с мужем исполнили отрывок песни "Кадиллак" на манер частушек, в том числе и строки с нецензурными словами.

Также Пугачева нелестно высказалась о подобной современной музыке в России. В частности, она назвала хитовые песни "гноем, который должен выйти из раны".

"Это просто какой-то "гной" выливается. И пока гной не выльется, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые сейчас работают в этом современном контексте, должны рубцевать эту рану", – уточнила Примадонна.

Фанаты пришли в восторг от выходки Пугачевой и Галкина. Многие из них отметили, что именно 71-летняя певица "сделала" выпуск молодежной передачи.

"Пугачева не зря легенда. Знает, что сказать и как пошутить. Ну и харизма, конечно!" – восхитились поклонники.

"Алла Борисовна конечно умнейшая женщина и с отличным чувством юмора!" – добавили другие.

Пользователи сети восхитились юмором Пугачевой . "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачева вызвала восторг в YouTube. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачеву расхвалили пользователи YouTube. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Фанаты пришли в восторг от частушек Пугачевой . "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачева произвела фурор в сети. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Максима Галкина "Музыкалити" его звездная супруга Алла Пугачева рассказала о загулах и пьянках певца Иосифа Кобзона во время концертов. Артистка вспомнила, что один из таких инцидентов произошел в Крыму.