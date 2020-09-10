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Пугачева и Галкин превратили хит "Кадиллак" в матерные частушки: в сети фурор

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,9 т.
Пугачева спела песню Моргенштерна на YouTube

Пугачева спела песню Моргенштерна на YouTube. Коллаж

Российская примадонна Алла Пугачева вместе со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным спели знаменитый хит рэперов Моргенштерна и Элджея "Кадиллак" (Cadillac) в формате частушек.

Забавный инцидент произошел на проекте Галкина "Музыкалити" в YouTube. Пугачева также отметила, что вообще ничего не слышала о Моргенштерне (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вообще не знаю, кто это поет. Я с шаманами не общаюсь", – пошутила примадонна.

Алла Пугачева высмеяла Моргенштерна и его хит "Кадиллак".

Алла Пугачева высмеяла Моргенштерна и его хит "Кадиллак". "Музыкалити" (скриншот видео)

Также артистка вместе с мужем исполнили отрывок песни "Кадиллак" на манер частушек, в том числе и строки с нецензурными словами.

Также Пугачева нелестно высказалась о подобной современной музыке в России. В частности, она назвала хитовые песни "гноем, который должен выйти из раны".

"Это просто какой-то "гной" выливается. И пока гной не выльется, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые сейчас работают в этом современном контексте, должны рубцевать эту рану", – уточнила примадонна.

Фанаты пришли в восторг от выходки Пугачевой и Галкина. Многие из них отметили, что именно 71-летняя певица "сделала" выпуск молодежной передачи.

"Пугачева не зря легенда. Знает, что сказать и как пошутить. Ну и харизма, конечно!" – восхитились поклонники.

"Алла Борисовна конечно умнейшая женщина и с отличным чувством юмора!" – добавили другие.

Пользователи сети восхитились юмором Пугачевой .

Пользователи сети восхитились юмором Пугачевой . "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачева вызвала восторг в YouTube.

Пугачева вызвала восторг в YouTube. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачеву расхвалили пользователи YouTube.

Пугачеву расхвалили пользователи YouTube. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Фанаты пришли в восторг от частушек Пугачевой .

Фанаты пришли в восторг от частушек Пугачевой . "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Пугачева произвела фурор в сети.

Пугачева произвела фурор в сети. "Музыкалити" (скриншот комментариев)

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Максима Галкина "Музыкалити" его звездная супруга Алла Пугачева рассказала о загулах и пьянках певца Иосифа Кобзона во время концертов. Артистка вспомнила, что один из таких инцидентов произошел в Крыму.

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