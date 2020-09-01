Пугачева и Галкин повели детей в первый класс: примадонна разгневала сеть образом
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин повели близнецов Гарри и Лизу в первый класс. Примадонна появилась на школьной линейке в мини-юбке, чем разозлила сеть.
Так, артистка для праздника выбрала светлую короткую юбку и кожаную куртку. Фото и видео опубликовали на фан-странице Пугачевой в Instagram и на личнов аккаунте Галкина (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Школа. Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – прокомментировал видео шоумен.
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой будут учиться в Первой Московской гимназии – частной школе на Рублево-Успенском шоссе.
"Пусть школа пройдет радостно и успешно!" – пожелала своим детям Пугачева и отметила, что теперь она будет готовиться и к выпускному вечеру.
Отметим, пользователи сети бурно отреагировали на видео с примадонной и ее детьми. Большинство поздравило родителей школьников, однако в то же время многие негативно отозвались о внешнем виде 71-летней Пугачевой.
Так, по словам комментаторов, образ певицы не подходит для школьного мероприятия.
"71-летняя "девочка". Но паспорт не переписать. Можно же как-то жить немного скромнее", – отметили в сети.
"Ужас... как мумия. Эти ноги надо прятать, либо носить более приемлемую длину, колени просто жуть", – добавили также хейтеры примадонны.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин спровоцировали фурор в сети новым совместным фото. Многих поразил посвежевший вид 71-летней артистки.