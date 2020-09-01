Пугачева и Галкин повели детей в первый класс: примадонна разгневала сеть образом

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин повели близнецов Гарри и Лизу в первый класс. Примадонна появилась на школьной линейке в мини-юбке, чем разозлила сеть.

Так, артистка для праздника выбрала светлую короткую юбку и кожаную куртку. Фото и видео опубликовали на фан-странице Пугачевой в Instagram и на личнов аккаунте Галкина (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Школа. Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – прокомментировал видео шоумен.

Гарри и Лиза Галкины пошли в первый класс Instagram Максима Галкина

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой будут учиться в Первой Московской гимназии – частной школе на Рублево-Успенском шоссе.

"Пусть школа пройдет радостно и успешно!" – пожелала своим детям Пугачева и отметила, что теперь она будет готовиться и к выпускному вечеру.

Алла Пугачева появилась на школьной линейке в мини-юбке Instagram Максима Галкина

Отметим, пользователи сети бурно отреагировали на видео с примадонной и ее детьми. Большинство поздравило родителей школьников, однако в то же время многие негативно отозвались о внешнем виде 71-летней Пугачевой.

Линейка в школе, где будут учиться Гарри и Лиза Галкины Instagram Максима Галкина

Алла Пугачева вместе с детьми на линейке Instagram Максима Галкина

Так, по словам комментаторов, образ певицы не подходит для школьного мероприятия.

"71-летняя "девочка". Но паспорт не переписать. Можно же как-то жить немного скромнее", – отметили в сети.

"Ужас... как мумия. Эти ноги надо прятать, либо носить более приемлемую длину, колени просто жуть", – добавили также хейтеры примадонны.

Пользователи сети раскритиковали Пугачеву Instagram @vikivesennya

Пугачеву раскритиковали за мини-юбку на линейке в школе Instagram @vikivesennya

Пугачева пришла в школу к детям в мини-юбке Instagram @vikivesennya

Внешний вид Пугачевой разозлил сеть Instagram @vikivesennya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин спровоцировали фурор в сети новым совместным фото. Многих поразил посвежевший вид 71-летней артистки.