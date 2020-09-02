Пугачева и Галкин отправили детей в элитную школу: сколько стоит обучение

Российские звезды, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 6-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе.

Стоимость обучения в престижном учреждении стоит более 1,6 млн рублей в год за одного ребенка (более 21 тыс. долларов). Следовательно, за учебный год звезды заплатят более 42 тыс. долларов, сообщил Telegram-канал Super. OBOZREVATEL также показывает, как выглядит учреждение, где будут учиться младшие дети примадонны.

Алла Пугачева на школьной линейке Гарри и Лизы The world news platform

В частной школе – вход по электронным пропускам, круглосуточная охрана территории , теннисный корт, несколько бассейнов, чайный дом и много других опций

Гарри и Лиза Галкины Аргументы и Факты

Также в распоряжении Лизы и Гарри – школьный автобус с охраной, который забирает и развозит детей по резиденциям в Подмосковье, международные программы обучения и т.д.

В гимназии дети занимаются весь день – ученикам предоставлены максимально широкие возможности для дополнительных занятий иностранными языками, спортом и творчеством. Кроме этого, предлагается 5-разовое здоровое питание и возможность ночевать в школьном кампусе.

Что предоставляет ученикам Первая Московская гимназия Сайт гимназии

Что предлагает ученикам Первая Московская гимназия Сайт гимназии

В гимназии учатся 250 детей, с которыми работают 100 учителей. Первая Московская Гимназия является партнером престижных вузов, в том числе МГУ.

Как выглядит гимназия, в которой учатся дети Пугачевой и Галкина

Дискозал в Первой Московской гимназии Сайт гимназии

В школе есть несколько бассейнов Сайт Первой Московской гимназии

Чайный домик для учеников Сайт Первой Московской гимназии

Тренажерный зал для младших классов Сайт гимназии

Спорткомплекс Первой Московской гимназии Сайт гимназии

Учебный корпус Первой Московской гимназии Сайт гимназии

Тренажерный зал для учеников Сайт гимназии

Шахматный клуб для учеников Сайт гимназии

Зона отдыха в коридоре школы Сайт гимназии

Интерьер чайного домика Сайт гимназии

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и совместными детьми Гарри и Лизой.