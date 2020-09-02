Пугачева и Галкин отправили детей в элитную школу: сколько стоит обучение
Российские звезды, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева отдали детей в первый класс. 6-летние Лиза и Гарри поступили на обучение в элитную частную школу – Первую Московскую гимназию на Рублево-Успенском шоссе.
Стоимость обучения в престижном учреждении стоит более 1,6 млн рублей в год за одного ребенка (более 21 тыс. долларов). Следовательно, за учебный год звезды заплатят более 42 тыс. долларов, сообщил Telegram-канал Super. OBOZREVATEL также показывает, как выглядит учреждение, где будут учиться младшие дети примадонны.
В частной школе – вход по электронным пропускам, круглосуточная охрана территории , теннисный корт, несколько бассейнов, чайный дом и много других опций
Также в распоряжении Лизы и Гарри – школьный автобус с охраной, который забирает и развозит детей по резиденциям в Подмосковье, международные программы обучения и т.д.
В гимназии дети занимаются весь день – ученикам предоставлены максимально широкие возможности для дополнительных занятий иностранными языками, спортом и творчеством. Кроме этого, предлагается 5-разовое здоровое питание и возможность ночевать в школьном кампусе.
В гимназии учатся 250 детей, с которыми работают 100 учителей. Первая Московская Гимназия является партнером престижных вузов, в том числе МГУ.
Как выглядит гимназия, в которой учатся дети Пугачевой и Галкина
Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и совместными детьми Гарри и Лизой.