Пугачева, Галкин и другие: как звезды скорбят по умершему Жванецкому

София Ковнир Люди 19:19, 6.11.2020 Обновлено: 20:07, 6.11.2020

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей, которые были хорошо знакомы с ним и его творчеством.

OBOZREVATEL собрал список звезд, выразивших свои соболезнования на страницах в социальных сетях.

Российский артист и юморист Максим Галкин

"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"

Российская и советская певица Алла Пугачева

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".
Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей
24 канал

Российский шоумен и комик Гарик Харламов

"Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким".
Смерть сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей
Газета.Ру

Возлюбленная Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит

"Казалось, что он будет всегда. Светлая память, Михаил Михайлович, спасибо за все".
Смерть писателя Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей
РБК

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Зеленский высказался о смерти Жванецкого
Twitter Зеленского

Украинская телеведущая Оксана Марченко

"Друзья, не стало ещё одного Великого человека – Михаила Жванецкого. Я не верю в смерть. Он просто ушёл от нас, перешёл в Вечность, в свое время, предопределённое именно для него. Пусть этот путь, устремлённый к Богу, будет лёгким. Сегодня, вспоминая наши с ним встречи, первое, что приходит на ум, – это запах моря... прекрасный, вечный, вдохновляющий, так похожий на жизнь Мастера. Когда я снимала о нем фильм, он сказал мне, что с годами ему хотелось бы поменять близость очень энергичного, вечно молодого и волнующегося моря на гладь озера, неизменного, спокойного и помогающего углубляться в свои мысли. Как это правильно сказано, ведь именно с годами человек в глади озера однажды должен увидеть отражение своей души... А у Михаила Жванецкого она была прекрасной, потому что заставить плакать от смеха и смеяться от горестей мог только Мастер с чистым сердцем!"
Оксана Марченко и Михаил Жванецкий
Instagram Марченко
Instagram Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последнее выступление умершего Михаила Жванецкого.

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