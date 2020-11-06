Пугачева, Галкин и другие: как звезды скорбят по умершему Жванецкому
Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей, которые были хорошо знакомы с ним и его творчеством.
OBOZREVATEL собрал список звезд, выразивших свои соболезнования на страницах в социальных сетях.
Российский артист и юморист Максим Галкин
"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"
Российская и советская певица Алла Пугачева
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".
Российский шоумен и комик Гарик Харламов
"Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким".
Возлюбленная Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит
"Казалось, что он будет всегда. Светлая память, Михаил Михайлович, спасибо за все".
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Украинская телеведущая Оксана Марченко
"Друзья, не стало ещё одного Великого человека – Михаила Жванецкого. Я не верю в смерть. Он просто ушёл от нас, перешёл в Вечность, в свое время, предопределённое именно для него. Пусть этот путь, устремлённый к Богу, будет лёгким. Сегодня, вспоминая наши с ним встречи, первое, что приходит на ум, – это запах моря... прекрасный, вечный, вдохновляющий, так похожий на жизнь Мастера. Когда я снимала о нем фильм, он сказал мне, что с годами ему хотелось бы поменять близость очень энергичного, вечно молодого и волнующегося моря на гладь озера, неизменного, спокойного и помогающего углубляться в свои мысли. Как это правильно сказано, ведь именно с годами человек в глади озера однажды должен увидеть отражение своей души... А у Михаила Жванецкого она была прекрасной, потому что заставить плакать от смеха и смеяться от горестей мог только Мастер с чистым сердцем!"
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последнее выступление умершего Михаила Жванецкого.