Пугачева, Галкин и другие: как звезды скорбят по умершему Жванецкому

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей, которые были хорошо знакомы с ним и его творчеством.

OBOZREVATEL собрал список звезд, выразивших свои соболезнования на страницах в социальных сетях.

"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".

"Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким".

"Казалось, что он будет всегда. Светлая память, Михаил Михайлович, спасибо за все".

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