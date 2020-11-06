Пугачева, Галкин и другие: как звезды скорбят по умершему Жванецкому

София Ковнир
София Ковнир
Люди
1,3 т.
Пугачева, Галкин и другие: как звезды скорбят по умершему Жванецкому

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей, которые были хорошо знакомы с ним и его творчеством.

OBOZREVATEL собрал список звезд, выразивших свои соболезнования на страницах в социальных сетях.

Российский артист и юморист Максим Галкин

"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!"

Российская и советская певица Алла Пугачева

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".

Смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей
Российский шоумен и комик Гарик Харламов

"Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким".

Смерть сатирика Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей
Возлюбленная Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит

"Казалось, что он будет всегда. Светлая память, Михаил Михайлович, спасибо за все".

Смерть писателя Михаила Жванецкого шокировала многих знаменитостей

Зеленский высказался о смерти Жванецкого: ему напомнили о дружбе сатирика с Путиным – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зеленский высказался о смерти Жванецкого

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последнее выступление умершего Михаила Жванецкого.

Россияшоушоу-бизнеслюдиНовости РоссииГарик ХарламовМаксим ГалкинАлла ПугачеваМихаил Жванецкий