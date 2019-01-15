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Пугачева чуть не умерла: Галкин прокомментировал ''ЧП''

1.8тЧитать материал на украинском

Супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что артистке стало плохо на съемках.

Заявление о самочувствии жены он сделал во время телефонного разговора с журналистами Teleprogramma.pro, уточнив, что никакого удушья не было.

Уточняется, что юморист был удивлен информацией об инциденте. По его словам, передача, о которой шла речь, снималась еще в ноябре.

"Какая аллергия? У неё все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась", – подчеркнул Галкин.

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Он добавил, что аллергии у Пугачевой никакой нет, а такая реакция бывает только у него самого.

"Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, всё хорошо", – заявил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января появилась информация, что Пугачевой стало плохо на российском шоу "Сегодня вечером", которое было посвящено 40-ка летию творчества Николаева.

Позже в сети заявили, что примадонна пожаловалась на сильное першение в горле, а потом оказалось, будто у нее развилась аллергическая реакция.

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
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