Пугачева, Боярский и другие: в сети "омолодили" знаменитостей – результат поражает

На фоне сумасшедшего "бума" на постаревшие лица в Instagram, журналисты решили отойти от всеобщего тренда и показать обратный результат на примере звезд шоу-бизнеса.

Издание о жизни знаменитостей "Телепрограмма" представило фото "помолодевших" в два, а то и в три раза артистов.

Алла Пугачева без ретуши instagram/alla_pugacheva_forum

Через приложение FaceApp в сети показали, как нынешние уже немолодые звезды выглядели бы, если им было по 20 лет. Под обработку попали лица примадонны Аллы Пугачевой, Михаила Боярского.

Алла Пугачева - до и после обработки teleprogramma.pro

Также под эксперимент попала Эдита Пьеха, Регина Дубовицкая, Олег Газманов и другие артисты. И результат оказался впечатляющим.

Михаил Боярский - до и после обработки teleprogramma.pro

Эдита Пьеха - до и после обработки teleprogramma.pro

Олег Газманов - до и после обработки teleprogramma.pro

Борис Грачевский - до и после обработки teleprogramma.pro

Татьяна Догилева - до и после обработки teleprogramma.pro

Регина Дубовицкая - до и после обработки teleprogramma.pro

Светлана Светличная - до и после обработки teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, нашумевшим приложением воспользовались многие знаменитости и даже политики. Так, FaceApp попробовали ведущие спортсмены. Певица Вера Брежнева также не сдержалась и "состарила" себя, напугав фанатов.

К общему тренду присоединилась голая Оля Полякова, сделав лицо старым, а тело оставив молодым.

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