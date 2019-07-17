Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Пугачева, Боярский и другие: в сети "омолодили" знаменитостей – результат поражает

2.4т Читать материал на украинском

На фоне сумасшедшего "бума" на постаревшие лица в Instagram, журналисты решили отойти от всеобщего тренда и показать обратный результат на примере звезд шоу-бизнеса.

Издание о жизни знаменитостей "Телепрограмма" представило фото "помолодевших" в два, а то и в три раза артистов.

Алла Пугачева без ретуши

Алла Пугачева без ретуши

instagram/alla_pugacheva_forum

Через приложение FaceApp в сети показали, как нынешние уже немолодые звезды выглядели бы, если им было по 20 лет. Под обработку попали лица примадонны Аллы Пугачевой, Михаила Боярского.

Алла Пугачева - до и после обработки

Алла Пугачева - до и после обработки

teleprogramma.pro

Также под эксперимент попала Эдита Пьеха, Регина Дубовицкая, Олег Газманов и другие артисты. И результат оказался впечатляющим.

Михаил Боярский - до и после обработки

Михаил Боярский - до и после обработки

teleprogramma.pro

Эдита Пьеха - до и после обработки

Эдита Пьеха - до и после обработки

teleprogramma.pro

Олег Газманов - до и после обработки

Олег Газманов - до и после обработки

teleprogramma.pro

Борис Грачевский - до и после обработки

Борис Грачевский - до и после обработки

teleprogramma.pro

Татьяна Догилева - до и после обработки

Татьяна Догилева - до и после обработки

teleprogramma.pro

Регина Дубовицкая - до и после обработки

Регина Дубовицкая - до и после обработки

teleprogramma.pro

Светлана Светличная - до и после обработки

Светлана Светличная - до и после обработки

teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, нашумевшим приложением воспользовались многие знаменитости и даже политики. Так, FaceApp попробовали ведущие спортсмены. Певица Вера Брежнева также не сдержалась и "состарила" себя, напугав фанатов.

К общему тренду присоединилась голая Оля Полякова, сделав лицо старым, а тело оставив молодым.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Алла Пугачева Михаил Боярский Олег Газманов Эдита Пьеха Борис Грачевский
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Instagram Красота фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel