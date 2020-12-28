Птушкин о награде от Зеленского: для меня это какой-то оксюморон – где я, а где журналистика

Популярный украинский тревел-блогер и телеведущий Антон Птушкин заявил, что был очень удивлен награде заслуженного журналиста, присвоенной ему президентом Владимиром Зеленским.

Так, по словам знаменитости, он узнал о получении звания во время съемок. Птушкин отметил, что не считает себя достойным его, ведь, по его мнению, заслуженный журналист – это тот, кто отдал профессии 10, 20 лет, а то и всю жизнь этим занимается. Об этом он сообщил в интервью YouTube-программе российского журналиста Юрия Дудя "вДудь" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я был на съемках, и мне директор скидывает этот скриншот. Я офигел, если честно. Для меня это какой-то оксюморон: где я, где журналистика и где заслуженный журналист Украины? Для меня журналистика – это люди, которые занимаются ею 10, 20, 30 лет, всю жизнь занимаются и заслуживают этого звания. Но я просто чувак с камерой. У меня ощущение, что я вообще и близко не заслуживаю этой награды, но мне мегаприятно", – заявил Птушкин.

Антон Птушкин скриншот с видео

Тревел-блогер до сих пор не забрал свою награду, так как у него очень мало свободного времени через загруженный график.

"Я, кстати, свою награду не забрал. Я как-то не успеваю... Но есть инсайдерская информация, что, кроме прибавки к пенсии, есть "маза" получить бесплатный проезд в метро, так что, возможно, это может действительно быть очень удобно", – отметил он.

Антон Птушкин и Юрий Дудь скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа президент Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда деятелей государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины. Так, солисту группы "BEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергею Танчинцю вручили звание "Заслуженный артист Украины", а Нина Матвиенко получила Орден княгини Ольги II степени.