Психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что образ жизни, который сейчас ведет украинский рэпер Джиган, может негативно отразиться на его здоровье.

Об этом специалист рассказал в комментарии КП.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

В частности, Казанцев прокомментировал последние видео Джигана.

"Судя по видео Джигана в соцсетях, курит он отнюдь не сигареты, а именно травку. А что самое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматься. Это колоссальная нагрузка на сердце, и оно может просто не выдержать. Такое поведение больше характерно для безмозглых подростков, но никак не для 34-летнего многодетного отца", – считает эксперт.

Джиган Instagram @iamgeegun

Также специалист высказался и о том, что у рэпера может быть биополярное расстройство:

"Если говорить о биполярном расстройстве – это модный нынче диагноз в творческой среде, который раньше назывался "маниакально-депрессивный психоз". Приставка "би" означает двойственность состояния: больной то находится в приподнятом настроении, то впадает в депрессию. Заболевание это хроническое и требует постоянного наблюдения у психиатра и психотерапевта, в также применения поддерживающей терапии в виде лекарств. В период мании человек может предпринимать суицидальные попытки, продавать квартиры, избавляться от бизнеса – это страшная болезнь".

Джиган Instagram @iamgeegun

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!