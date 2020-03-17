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17 марта • обновлено в 10:47
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Психиатр-нарколог дал неутешительный прогноз Джигану

1.2т
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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что образ жизни, который сейчас ведет украинский рэпер Джиган, может негативно отразиться на его здоровье.

Об этом специалист рассказал в комментарии КП.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

В частности, Казанцев прокомментировал последние видео Джигана.

"Судя по видео Джигана в соцсетях, курит он отнюдь не сигареты, а именно травку. А что самое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматься. Это колоссальная нагрузка на сердце, и оно может просто не выдержать. Такое поведение больше характерно для безмозглых подростков, но никак не для 34-летнего многодетного отца", – считает эксперт.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Также специалист высказался и о том, что у рэпера может быть биополярное расстройство:

"Если говорить о биполярном расстройстве – это модный нынче диагноз в творческой среде, который раньше назывался "маниакально-депрессивный психоз". Приставка "би" означает двойственность состояния: больной то находится в приподнятом настроении, то впадает в депрессию. Заболевание это хроническое и требует постоянного наблюдения у психиатра и психотерапевта, в также применения поддерживающей терапии в виде лекарств. В период мании человек может предпринимать суицидальные попытки, продавать квартиры, избавляться от бизнеса – это страшная болезнь".

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @iamgeegun

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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