Психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что образ жизни, который сейчас ведет украинский рэпер Джиган, может негативно отразиться на его здоровье.
Об этом специалист рассказал в комментарии КП.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
В частности, Казанцев прокомментировал последние видео Джигана.
"Судя по видео Джигана в соцсетях, курит он отнюдь не сигареты, а именно травку. А что самое страшное, рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил косячок, побежал отжиматься. Это колоссальная нагрузка на сердце, и оно может просто не выдержать. Такое поведение больше характерно для безмозглых подростков, но никак не для 34-летнего многодетного отца", – считает эксперт.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Также специалист высказался и о том, что у рэпера может быть биополярное расстройство:
"Если говорить о биполярном расстройстве – это модный нынче диагноз в творческой среде, который раньше назывался "маниакально-депрессивный психоз". Приставка "би" означает двойственность состояния: больной то находится в приподнятом настроении, то впадает в депрессию. Заболевание это хроническое и требует постоянного наблюдения у психиатра и психотерапевта, в также применения поддерживающей терапии в виде лекарств. В период мании человек может предпринимать суицидальные попытки, продавать квартиры, избавляться от бизнеса – это страшная болезнь".
Джиган
Instagram @iamgeegun
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Instagram @iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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