ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

414Читать материал на украинском

Известный украинский поп-певец Макс Барских взбудоражил сеть эротическим фото в трусах.

Барских поделился снимком на фоне металлической палки между ног в своем Instagram, чем дал пищу для размышлений своим поклонникам.

Новости
Барских сделал громкое заявление о карьере и поразил сеть видео

Комментаторы сразу начали обсуждать, что же торчит между ног у артиста и размеры его пляжных трусов, а также его длинну ног. "Длинна ног...С Лободой можно сравнить", "Показалось, что из трусов торчит кое-что, а это труба", - отметили фоловеры под постом. Также поклонники отметили худобу певца: "Худой, как сосиска", - писали под фото.

Ранее Макс мог показать еще больше

Ранее Макс мог показать еще больше

Telegram-канал Super

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

скрин Instagram Барских

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

скрин Instagram Барских

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

скрин Instagram Барских

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

скрин Instagram Барских

"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

скрин Instagram Барских

Новости
"Фу, как же это низко!" Полуголую Лободу разнесли в сети за "барские замашки"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть уже попадали юношеские фото обнаженного Барских.

В мае-2019 Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Макс Барских
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel