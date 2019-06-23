"Прям как Лобода": Барских разозлил сеть обнаженным фото

Известный украинский поп-певец Макс Барских взбудоражил сеть эротическим фото в трусах.

Барских поделился снимком на фоне металлической палки между ног в своем Instagram, чем дал пищу для размышлений своим поклонникам.

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Комментаторы сразу начали обсуждать, что же торчит между ног у артиста и размеры его пляжных трусов, а также его длинну ног. "Длинна ног...С Лободой можно сравнить", "Показалось, что из трусов торчит кое-что, а это труба", - отметили фоловеры под постом. Также поклонники отметили худобу певца: "Худой, как сосиска", - писали под фото.

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скрин Instagram Барских

скрин Instagram Барских

скрин Instagram Барских

скрин Instagram Барских

скрин Instagram Барских

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть уже попадали юношеские фото обнаженного Барских.

В мае-2019 Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

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