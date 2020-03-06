Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, не могут найти судебные приставы.

Об этом сообщается на Telegram-канале Mash.

Анастасия Заворотнюк hellomagazine.com

Как передает СМИ, у актрисы до сих пор есть долг в одном из банков, в связи с чем судебные приставы и ищут Заворотнюк. Однако попытки связаться с артисткой оказались безуспешными, поэтому пристав принял решение закрыть дело по долгу.

"Подмосковный пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника", – пишет Telegram-канале Mash.

Анастасия Заворотнюк spletnik.ru

Впрочем, спустя несколько часов информацию о закрытии долга опровергли. Журналисты издания "Подмосковье сегодня" связались со службой судебных приставов Московской области, и поинтересовались, правда ли то, что дело по взысканию долгов закрыто?

"Данная информация не подтвердилась", – ответили в службе.

Анастасия Заворотнюк micik.ru

Примечательно, что ранее в росСМИ появилась информация о том, что близкие Заворотнюк продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег. А сама актриса сейчас находится на лечении в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!