Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, не могут найти судебные приставы.
Об этом сообщается на Telegram-канале Mash.
Анастасия Заворотнюк
hellomagazine.com
Как передает СМИ, у актрисы до сих пор есть долг в одном из банков, в связи с чем судебные приставы и ищут Заворотнюк. Однако попытки связаться с артисткой оказались безуспешными, поэтому пристав принял решение закрыть дело по долгу.
"Подмосковный пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника", – пишет Telegram-канале Mash.
Анастасия Заворотнюк
spletnik.ru
Впрочем, спустя несколько часов информацию о закрытии долга опровергли. Журналисты издания "Подмосковье сегодня" связались со службой судебных приставов Московской области, и поинтересовались, правда ли то, что дело по взысканию долгов закрыто?
"Данная информация не подтвердилась", – ответили в службе.
Анастасия Заворотнюк
micik.ru
Примечательно, что ранее в росСМИ появилась информация о том, что близкие Заворотнюк продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег. А сама актриса сейчас находится на лечении в Италии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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