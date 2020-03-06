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6 марта • обновлено в 12:14
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Прячется из-за долга? Заворотнюк не нашли судебные приставы

3.2т
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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, не могут найти судебные приставы.

Об этом сообщается на Telegram-канале Mash.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

hellomagazine.com

Как передает СМИ, у актрисы до сих пор есть долг в одном из банков, в связи с чем судебные приставы и ищут Заворотнюк. Однако попытки связаться с артисткой оказались безуспешными, поэтому пристав принял решение закрыть дело по долгу.

"Подмосковный пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника", – пишет Telegram-канале Mash.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

spletnik.ru

Впрочем, спустя несколько часов информацию о закрытии долга опровергли. Журналисты издания "Подмосковье сегодня" связались со службой судебных приставов Московской области, и поинтересовались, правда ли то, что дело по взысканию долгов закрыто?

"Данная информация не подтвердилась", – ответили в службе.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

micik.ru

Примечательно, что ранее в росСМИ появилась информация о том, что близкие Заворотнюк продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег. А сама актриса сейчас находится на лечении в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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