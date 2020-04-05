"Проживаю свой личный ад!" Самойлова сделала новое признание после разрыва с Джиганом

Звезда Instagram Оксана Самойлова призналась, что болезненно переносит разрыв с мужем, украинским рэпером Джиганом.
Так, по словам женщины, она "разбита на тысячу кусочков" и "проживает личный ад". Самойлова также добавила, что их детям требуется помощь психолога. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог, у них уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь. Потому что я разбита на тысячи кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад!", – заявила Самойлова.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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