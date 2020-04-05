"Проживаю свой личный ад!" Самойлова сделала новое признание после разрыва с Джиганом

Звезда Instagram Оксана Самойлова призналась, что болезненно переносит разрыв с мужем, украинским рэпером Джиганом.

Так, по словам женщины, она "разбита на тысячу кусочков" и "проживает личный ад". Самойлова также добавила, что их детям требуется помощь психолога. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Оксана Самойлова и Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я работаю с психологом, мои детям нужен психолог, у них уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь. Потому что я разбита на тысячи кусочков и мне самой нужна помощь. Я проживаю свой личный ад!", – заявила Самойлова.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Фото: instagram/samoylovaoxana

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