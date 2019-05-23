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"Проявлял интерес": Гагарина рассказала о домогательствах известного в России продюсера

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Популярная российская певица Полина Гагарина впервые прокомментировала свои отношения с продюсером Максимом Фадеевым.

Как сообщает "Экспресс газета", Гагарина призналась, что еще во время участия в проекте "Фабрика звезд" отказала Фадееву в интимной близости.

"Да, Макс проявлял ко мне мужской интерес. Но он человек конкретный. У нас состоялся разговор на эту тему. Фадеев поставил вопрос так: "Или да, или нет". Я ответила: "Нет". Он сказал: "Понял. Спасибо!", — рассказала Полина.

"Проявлял интерес": Гагарина рассказала о домогательствах известного в России продюсера

Полина Гагарина и Максим Фадеев

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Также, по словам певицы, Максим "никогда никого не уговаривает". Также не было и мести с его стороны.

"После "Фабрики" я пошла учиться на актрису, где познакомилась с будущим мужем Петром Кисловым, родила от него сына. В то время мне было не до сцены", — объяснила Гагарина, почему пропала после шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Гагарина вызвала ажиотаж в сети голым фото. Этот пост вызвал у поклонников противоречивую реакцию, артистку подловили на лжи.

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Персоны
Максим ФадеевПолина Гагарина
Место
Россия
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