Провальные свидания и неожиданная Церемония роз: чем удивил восьмой выпуск "Холостяка-10"

В пятницу, 24 апреля, в эфире канала СТБ вышел восьмой выпуск популярного проекта "Холостяк-10", где девушки ведут борьбу за сердце молодого пилота Макса Михайлюка.

Так, он начался со свидания Кристины, которая накануне получила от Макса 25 тысяч гривен и должна была самостоятельно организовать романтическую встречу. Однако девушка решила вернуть деньги Холостяку. Она заявила, что для нее важно не место, где все будет происходить, а человек.

Кристина и Макс Скриншот с видео

Отметим, что Кристина организовала свидание у себя дома. Но что-то пошло не так, и Холостяк остался недоволен такой идеей. Максим надеялся, что девушка его накормит, однако она не приготовила ужин. Поэтому пара заказала еду в квартиру. Также в ходе разговора Кристина разочаровала главного героя тем, что забыла из какого города он родом.

Холостяк Макс Михайлюк Скриншот с видео

После этого Максим отправился на свидание с Настей, которая также должна была самостоятельно организовать их романтическую встречу. Так, девушка заказала себе и Холостяку одежду – стильные костюмы для особого вечера. Выяснилось, что Настя решила проверить свою совместимость с главным героем шоу и отправилась с ним на сеанс к астрологу.

Настя и Макс Скриншот с видео

После этого пара уединилась и решила поужинать в красивом ресторане, который выбрала Настя. Там они поговорили о словах астролога. Максиму не понравилось то, что девушка не знает чего хочет. А также то, что она до сих пор не определилась в своих чувствах к нему. Поэтому Холостяк отправил Настю домой.

Кристина и Настя Скриншот с видео

На этой неделе Церемония была очень особенная, как сказали девушки. Участницы волновались, ведь не у всех были индивидуальные свидания с Холостяком. Отметим, что Максим по очереди вызывал девушек к себе и давал им розы. Однако Кристине он решил не давать цветок и вернул ее назад к участницам.

"Я не вижу того, что важен для тебя", – сказал Максим.

Кристина и Вика Скриншот с видео

Затем к Холостяку подошла Даша. Он сказал, что помнит все моменты с ней, в отличие от нее. Поэтому он провел участницу домой. Но в машине девушка увидела приглашение на свидание и поцеловала его. Вернувшись, Максим сказал, что церемония закончена, однако потом вспомнил про Кристину и дал ей розу. Поэтому в итоге шоу в восьмом выпуске покинула только Настя.

Даша и Максим Скриншот с видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, церемония выгона на "Холостяке-10" в седьмом выпуске закончилась скандалом.