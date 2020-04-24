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24 апреля • обновлено в 12:30
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Сплошное разочарование: стало известно, чего ждать от восьмого выпуска "Холостяк-10"

1.2т
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В пятницу, 24 апреля, на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-10".

Так, две девушки Кристина и Настя смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Холостяком Максом Михайлюком, получив от него бюджет в 25 тысяч гривен (чтобы просмотреть анонс, доскролльте новость до конца).

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Скриншот с видео

"Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше", – прокомментирует решение Макс.

Сплошное разочарование: стало известно, чего ждать от 8-го выпуска "Холостяк-10"

Скриншот с видео

Отметим, что Кристина, несмотря на полученный бюджет, предложит Холостяку пойти к ней домой и приготовит ему ужин. А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком.

Кристина и Макс

Кристина и Макс

Скриншот с видео

Настя и Макс

Настя и Макс

Скриншот с видео

Однако одно из свиданий станет для Холостяка грандиозным разочарованием. И, возможно, с кем-то из девушек главный герой попрощается еще до Церемонии роз. Кто это будет – узнаете 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити-шоу "Холостяк-10"на СТБ.

Кристина и Настя

Кристина и Настя

Скриншот с видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, церемония выгона на "Холостяке-10" в седьмом выпуске закончилась скандалом.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу Холостяк-10
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