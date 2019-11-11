Противница Маркл в королевской семье резко похудела: что с ней

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое подчеркнуло слишком тонкую талию.

Фото с нового публичного появления супруги принца Уильяма были опубликованы в сети.

Кейт Миддлтон Getty

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На кадрах, сделанных во время посещения церкви St Martin-in-the-Fields, Кейт блистает в наряде любимого бренда Emilia Wickstead. Синее строгое платье с длинным рукавом и поясом акцентировало внимание на хрупкой фигуре Миддлтон, в частности на тоненькой талии.

Более того, кажется, что с последнего выхода герцогиня похудела еще больше - уж слишком худой она кажется на свежих кадрах.

Кейт Миддлтон Getty

Впрочем, волноваться за здоровье Кейт нет смысла - Миддлтон уже давно активно занимается спортом, что, по всей видимости, и помогает ей сбрасывать лишние килограммы.

Кейт Миддлтон Getty

Как ранее писал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сверкнула стройными ногами в коротких шортиках. Семейство приняло участие в регате "Королевский кубок" у берегов острова Уайт. Миддлтон и Уильям присутствовали на церемонии открытия и даже участвовали в соревнованиях, заняв места шкиперов на двух яхтах.

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