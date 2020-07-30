Против насилия: в сети набирает популярности мощный тренд
В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости публикуют черно-белые снимки, поддерживая таким образом движение против насилия в отношении женщин.
Так, они выкладывают соответствующие кадры с хештегом #Womensupportingwomen. Всего за сутки его использовало более 3 миллионов людей (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отметим, что во флешмобе поучаствовали такие голливудские знаменитости: Дженнифер Энистон, Ева Лонгория, Натали Портман, Виктория Бекхэм, Кара Делевинь и многие другие.
Украинские звезды также не остались в стороне события и поддержали флэшмоб. Среди них фотографиями поделились Джамала, Ирина Билык, Маша Ефросинина, Лилия Подкопаева, Анна Ризатдинова, Снежана Онопко, Алина Байкова и многие другие.
"Я поддерживаю движение против насилия, жестокости и убийства женщин! Присоединяйтесь и вы к челленджу", – отметила Джамала.
"Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать челлендж #Womensupportingwomen", – написала Ирина Билык.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.