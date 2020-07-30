Против насилия: в сети набирает популярности мощный тренд

В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости публикуют черно-белые снимки, поддерживая таким образом движение против насилия в отношении женщин.

Так, они выкладывают соответствующие кадры с хештегом #Womensupportingwomen. Всего за сутки его использовало более 3 миллионов людей (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что во флешмобе поучаствовали такие голливудские знаменитости: Дженнифер Энистон, Ева Лонгория, Натали Портман, Виктория Бекхэм, Кара Делевинь и многие другие.

Дженнифер Энистон (Instagram Дженнифер Энистон)

Ева Лонгория (Instagram Евы Лонгории)

Натали Портман (Instagram Натали Портман)

Виктория Бекхэм (Instagram Виктории Бекхэм)

Кара Делевинь (Instagram Кары Делевинь)

Украинские звезды также не остались в стороне события и поддержали флэшмоб. Среди них фотографиями поделились Джамала, Ирина Билык, Маша Ефросинина, Лилия Подкопаева, Анна Ризатдинова, Снежана Онопко, Алина Байкова и многие другие.

"Я поддерживаю движение против насилия, жестокости и убийства женщин! Присоединяйтесь и вы к челленджу", – отметила Джамала.

Джамала (Instagram Джамалы)

"Сейчас у меня в жизни все хорошо, но было время, когда я страдала от мужского насилия! Хочу поддержать челлендж #Womensupportingwomen", – написала Ирина Билык.

Ирина Билык (Instagram Ирины Билык)

Маша Ефросинина (Instagram Маши Ефросининой)

Лилия Подкопаева (Instagram Лилии Подкопаевой)

Анна Ризатдинова (Instagram Анны Ризатдиновой)

Снежана Онопко (Instagram Снежаны Онопко)

Алина Байкова (Instagram Алины Байковой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.