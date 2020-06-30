Против Марата Башарова не завели уголовное дело за избиение жен

Полиция проверила жалобы бывших жен актера Марата Башарова Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой на насилие и выяснила, что уголовные дела по данным фактам не возбуждались.

Об этом говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового на запрос депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, передают "РИА Новости". Отмечается, что ранее Пушкина обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить, реагировала ли полиция на инциденты. В обращении она отметила, что Башаров и сам не раз признавал, что бил своих жен.

Марат Башаров, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова

В письме указывается, что после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица территориальных органов МВД отказали в возбуждении уголовных дел.

Комментируя ответ МВД, Пушкина заявила, что такие обращения в полицию будут оставаться без должного ответа до тех пор, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров спустя несколько недель после развода с Елизаветой Шевырковой засветился с новой пассией.