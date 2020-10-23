Против блогера, который избил модель в прямом эфире, завели дело: ему грозит тюрьма

Против 21-летнего российского блогера Андрея Буримы (Mellstroy), который избил модель Алену Ефремову в прямом эфире, завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои". Так, стримеру грозит тюрьма сроком до двух лет.

Также с парня взяли подписку о невыезде, сообщили агентству городских новостей "Москва" в правоохранительных органах (чтобы посмотреть видео избиения, доскролльте страницу до конца).

"Бурим причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника", – рассказал собеседник изданию.

Напомним, во время стрима Ефремова попросила блогера раздеться перед камерой, чтобы доказать поклонникам, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим схватил модель за голову и несколько раз ударил ее об стол. Впоследствии он поднял девушку со стула и вытолкнул из кадра.

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