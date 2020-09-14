Протесты звезд подействовали: в Раде рассмотрят законопроект о поддержке шоу-бизнеса

Акция протеста, которую 3 сентября устроили под зданием Кабмина украинские звезды во главе с певицей Олей Поляковой, дала свои результаты – Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона о поддержке шоу-бизнеса.

Об этом сообщил на заседании согласительного совета Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Трансляция опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В ближайшее время в первом чтении будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс с целью государственной поддержки сфер "культуры, туризма и креативных индустрий". Креативные индустрии последние полгода не знают, как им работать в нынешних условиях, и проводят "креативные митинги". Не хотелось бы, чтобы нас призывали принимать эти решения, нужно принимать их самостоятельно", – отметил Корниенко.

При этом он заявил, что не хочет, чтобы подобные акции протеста переместились под здание Верховной Рады.

Отметим, в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

Украинская певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах звезд под Кабмином и назвала их "шапито", "манипуляцией" и "трэшем".