"Просто секси": Семенович выставила напоказ огромную грудь

Российская певица Анна Семенович опубликовала соблазнительное фото, на котором продемонстрировала свое пышное декольте.

Горячей фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Семенович Инстаграм

Так, на снимке Семенович позирует в блестящем черном платье с глубоким декольте. Эффектный вырез подчекркнул пышную грудь певицы.

Анна Семенович Инстаграм

Примечательно, что под соблазнительным кадром Анна пожаловалась на то, что она часто сталкивается с критикой своей внешности.

"Я столкнулась в своей жизни с некой не справедливой оценкой общества в свой адрес. И я знаю как это больно, на этой планете не бывает одинаковых людей, все мы абсолютно разные и уникальные. Нам всем надо стать чуть добрее и гибче друг к другу, и не показывать пальцем на слишком высоких или низких людей, не откалывать глупые шуточки про женщин с большой грудью или очень длинными ногами. Перестать смеяться над особенностями других людей, просто принимать их и понимать, что все мы разные", – пишет Семенович.

Анна Семенович Инстаграм

В комментариях поклонники принялись поддерживать певицу, засыпая ее комплиментами:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

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