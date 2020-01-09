"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхищает соблазнительными формами на новых фото.

Так, серией горячих снимков звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

На фото Чехова позирует полуголой, прикрыв интимные части тела большим одеялом.

Фотографии были сделаны на одном из самых популярных горнолыжных курортов Шамони, Франция.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

Многочисленные поклонники Анфисы не смогли пройти мимо пикантных кадров звезды, в частности привлекли внимание ее аппетитные формы. Фанаты засыпали телеведущую комплиментами:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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