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9 января • обновлено в 02:32
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"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами

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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхищает соблазнительными формами на новых фото.

Так, серией горячих снимков звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Новости
Чехова выставила напоказ огромную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото

На фото Чехова позирует полуголой, прикрыв интимные части тела большим одеялом.

Фотографии были сделаны на одном из самых популярных горнолыжных курортов Шамони, Франция.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Многочисленные поклонники Анфисы не смогли пройти мимо пикантных кадров звезды, в частности привлекли внимание ее аппетитные формы. Фанаты засыпали телеведущую комплиментами:

"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами
"Просто секс!" Полуголая Чехова завела сеть аппетитными формами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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