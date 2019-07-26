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"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

7.4т Читать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева представила горячий клип на песню "Основной инстинкт".

Соответствующее видео она опубликовала на официальном YouTube-канале. Отметим, что в нем дерзкая Астафьева продемонстрировала вызывающие танцы в сексуальном белье (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Даша Астафьева

Фото из Instagram

"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Даша Астафьева

Фото из Instagram

"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Даша Астафьева

Фото из Instagram

Новости
Самая дорогая пышнотелая модель завела сеть зажигательным видео в купальнике
"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Даша Астафьева

Скриншот с видео

Поклонники пришли в восторг от нового клипа звезды. Они назвали его очень сексуальным.

"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео
"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео
"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео
"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео
"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонниковсценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
А где она поёт? На Ленинградке в Москве?
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