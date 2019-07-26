"Просто пожар!" Полуголая Астафьева завела сеть эротическим видео

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева представила горячий клип на песню "Основной инстинкт".
Соответствующее видео она опубликовала на официальном YouTube-канале. Отметим, что в нем дерзкая Астафьева продемонстрировала вызывающие танцы в сексуальном белье (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Даша Астафьева
Фото из Instagram
Даша Астафьева
Фото из Instagram
Даша Астафьева
Фото из Instagram
Даша Астафьева
Скриншот с видео
Поклонники пришли в восторг от нового клипа звезды. Они назвали его очень сексуальным.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонниковсценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.
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