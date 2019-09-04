"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова поделилась с поклонниками эротическими снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном белье, продемонстрировав свои пышные формы.

"Хочу поблагодарить каждого, кто со мной все эти годы, кто радуется моим успехам. Благодаря людям, которые меня окружают, идеям и поступкам, которые каждый день приводят к мечтам и желаниям, я чувствую себя счастливой, порой даже самой счастливой", — написала Котова.

Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Татьяна Котова в откровенном белье Фото из Instagram

Отметим, что поклонники восхитились новой публикацией звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Татьяна Котова засветила грудь Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Татьяна Котова оголилась на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Татьяна Котова засветила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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