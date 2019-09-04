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4 сентября • обновлено в 08:48
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"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

3.3т Читать материал на украинском

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова поделилась с поклонниками эротическими снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном белье, продемонстрировав свои пышные формы.

"Хочу поблагодарить каждого, кто со мной все эти годы, кто радуется моим успехам. Благодаря людям, которые меня окружают, идеям и поступкам, которые каждый день приводят к мечтам и желаниям, я чувствую себя счастливой, порой даже самой счастливой", — написала Котова.

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова в откровенном белье

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники восхитились новой публикацией звезды и засыпали ее комплиментами.

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова засветила грудь

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" взбудоражила сеть эротическими фото

Татьяна Котова засветила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
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