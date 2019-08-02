"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"Пусть последний месяц лета наполнит нас новой энергией и придаст больше сил. Запасаемся витамином D и яркими эмоциями", — написала Котова.

Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Татьяны и засыпали ее комплиментами.

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Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

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Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Татьяна Котова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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