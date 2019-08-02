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"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

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Экс-участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"Пусть последний месяц лета наполнит нас новой энергией и придаст больше сил. Запасаемся витамином D и яркими эмоциями", — написала Котова.

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка Татьяны и засыпали ее комплиментами.

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото
"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Просто огонь!" Экс-"ВИА Гра" возбудила сеть полуголым фото

Татьяна Котова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
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