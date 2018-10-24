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"Просто люблю вас": в сети появилось эксклюзивное видео с погибшей звездой "Дизель Шоу"

2.8тЧитать материал на украинском

В сети появилось эксклюзивное видео с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в результате ДТП под Киевом.

Записью на своей странице в Instagram поделился известный комик, участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

"Продолжаю свою задумку #МаринаСнамы. Гримерка, Мариночка готовится к очередной роли. Прическа очень похожа на Моисеева. Вот и прикольнулись! Просто люблю вас ...", - написал артист.

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Напомним, что утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге из Львова.

Персона
Марина Поплавская
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