''Просто космос'': Седокова показала в сети полностью обнаженную грудь

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась откровенным снимком. На данный момент артистка отдыхает в США вместе со своей младшей дочерью, которая находится под опекой бывшего мужа Седоковой.

Отметим, что пользователям сети понравилось фото, которое певица разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в коротком топе из полупрозрачной ткани.

instagram.com/annasedokova

"Секси", "Красивая", "Обожаю тебя", "Ты такая сказочная", "Просто космос", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве.