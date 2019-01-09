''Просто космос'': Седокова показала в сети полностью обнаженную грудь

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась откровенным снимком. На данный момент артистка отдыхает в США вместе со своей младшей дочерью, которая находится под опекой бывшего мужа Седоковой.
Отметим, что пользователям сети понравилось фото, которое певица разместила на своей странице в Instagram. На нем она позирует в коротком топе из полупрозрачной ткани.
instagram.com/annasedokova
В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша ". Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤️
"Секси", "Красивая", "Обожаю тебя", "Ты такая сказочная", "Просто космос", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве.