"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа

Известная российская певица Алла Пугачева, через неделю отмечающая семидесятилетие, удивила фанатов стильной сменой имиджа.

Соответствующий снимок появился на странице в Instagram российского журналиста и музыкального критика Артура Гаспаряна. Он рассказал, что сделал селфи на репетиции у звезды.

"Побывать на репетиции у Аллы, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок!" – подписал фото Гаспарян.

Отметим, примадонна вышла в свет с новой прической – вернула себе натуральный рыжий оттенок волос и сделала актуальную геометричную челку при длинном каре.

instagram.com/artur_gasparyan_mk

Пользователей сети восхитил внешний вид Пугачевой. Поклонники отметили, что она очень помолодела.

"Мечта", "Ого, как она хорошо выглядит", "Обворожительная!" "Шикарная", "Красавица Алла", "Браво!" "Второй такой нет", "Алла просто космос", – пишут в комментариях.

Алла Пугачева politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с танцующей 69-летней Аллой Пугачевой. Так, в белоснежном наряде она, вместе со своей дочкой Елизаветой Галкиной, отжигала под композицию "Mambo Italiano".

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