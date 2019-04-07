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"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа

2.6тЧитать материал на украинском

Известная российская певица Алла Пугачева, через неделю отмечающая семидесятилетие, удивила фанатов стильной сменой имиджа.

Соответствующий снимок появился на странице в Instagram российского журналиста и музыкального критика Артура Гаспаряна. Он рассказал, что сделал селфи на репетиции у звезды.

"Побывать на репетиции у Аллы, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок!" – подписал фото Гаспарян.

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Отметим, примадонна вышла в свет с новой прической – вернула себе натуральный рыжий оттенок волос и сделала актуальную геометричную челку при длинном каре.

"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа

instagram.com/artur_gasparyan_mk

Пользователей сети восхитил внешний вид Пугачевой. Поклонники отметили, что она очень помолодела.

"Мечта", "Ого, как она хорошо выглядит", "Обворожительная!" "Шикарная", "Красавица Алла", "Браво!" "Второй такой нет", "Алла просто космос", – пишут в комментариях.

"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа
"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа
"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа
"Просто космос!" Помолодевшая Пугачева вызвала восторг сменой имиджа

Алла Пугачева

Алла Пугачева

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с танцующей 69-летней Аллой Пугачевой. Так, в белоснежном наряде она, вместе со своей дочкой Елизаветой Галкиной, отжигала под композицию "Mambo Italiano".

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Персоны
Алла ПугачеваАртур Гаспарян
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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