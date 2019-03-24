"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, попавшая в "черный список" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, опубликовала серию смелых фотографий.

На своей странице в Instagram звезда Comedy Woman поделилась черно-белыми снимками, на которых позирует топлесс.

На фото Варнава делает вид, что обрезает свои волосы ножницами. "Странная женщина", — написала в посте она.

instagram.com/kativarnava

"Кукла", "Ключицы обалденные", "Стильно получилось", "Сексуальная", "Очень эффектно!" "Худоба придает еще больше шарма и обаяния", "Просто бомба, я вами восхищаюсь", "Бесконечно глубокие глаза", — пишут фанаты артистки в комментариях.

instagram.com/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Екатерине Варнаве, которая работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.

В ответ на это артистка сказала, что ее не огорчает запрет на въезд, и как только истечет срок табу — она сразу же приедет в Киев.

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