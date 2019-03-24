МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс

1.8тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, попавшая в "черный список" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, опубликовала серию смелых фотографий.

На своей странице в Instagram звезда Comedy Woman поделилась черно-белыми снимками, на которых позирует топлесс.

На фото Варнава делает вид, что обрезает свои волосы ножницами. "Странная женщина", — написала в посте она.

Новости
"Как от такой не загулять?" Варнава жестко раскритиковала Бузову
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс

instagram.com/kativarnava

"Кукла", "Ключицы обалденные", "Стильно получилось", "Сексуальная", "Очень эффектно!" "Худоба придает еще больше шарма и обаяния", "Просто бомба, я вами восхищаюсь", "Бесконечно глубокие глаза", — пишут фанаты артистки в комментариях.

"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс
"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс

"Просто бомба!" Запрещенная Варнава завела фанов фото топлесс

instagram.com/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Екатерине Варнаве, которая работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.

В ответ на это артистка сказала, что ее не огорчает запрет на въезд, и как только истечет срок табу — она сразу же приедет в Киев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Екатерина Варнава
Место
Россия
Теги
фотографиишоу-бизнесInstagram
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пачолі Лука
Пачолі Лука
До чего же интересно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения