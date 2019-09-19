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19 сентября • обновлено в 21:45
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"Просто бомба!" Внучка Ротару поразила поклонников новой песней

1.2т Читать материал на украинском

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко пошла по стопам звездной бабушки и выпустила англоязычную песню Lonely Walkers.

Соответствующая композиция обнародована на ее странице в Instagram (чтобы послушать трек, проскролльте до конца страницы).

Песня Сони произвела хорошее впечатление на поклонников, которые оставили в комментариях массу положительных отзывов.

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"Песня просто бомба", "Шедевр", "Поздравляю", "Трек супер", "Какая красивая песня! Просто не описать словами, как она мне понравилась", – отреагировали поклонники.

В течении дня композицию прослушали больше 22 человек, среди которых были и поклонники Софии Ротару.

"Просто бомба!" Внучка Ротару поразила поклонников новой песней
"Просто бомба!" Внучка Ротару поразила поклонников новой песней
"Просто бомба!" Внучка Ротару поразила поклонников новой песней

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня поступила в престижный коллежж в Нью-Йорке, где стоимость обучения начинается от 39 тысяч долларов.

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Персоны
Соня Евдокименко София Ротару
Теги
шоу-бизнес музыка
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