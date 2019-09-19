"Просто бомба!" Внучка Ротару поразила поклонников новой песней

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко пошла по стопам звездной бабушки и выпустила англоязычную песню Lonely Walkers.

Соответствующая композиция обнародована на ее странице в Instagram (чтобы послушать трек, проскролльте до конца страницы).

Песня Сони произвела хорошее впечатление на поклонников, которые оставили в комментариях массу положительных отзывов.

"Песня просто бомба", "Шедевр", "Поздравляю", "Трек супер", "Какая красивая песня! Просто не описать словами, как она мне понравилась", – отреагировали поклонники.

В течении дня композицию прослушали больше 22 человек, среди которых были и поклонники Софии Ротару.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня поступила в престижный коллежж в Нью-Йорке, где стоимость обучения начинается от 39 тысяч долларов.

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