"Проститутки работают на федеральных каналах": Водонаева разнесла топ-пропагандистов Кремля

Скандальная российская звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева, которая недавно взбесила российское правительство своим постом об инициативе усилить поддержку многодетных семей, назвала журналистов федеральных каналов РФ проститутками.

Свое мнение она выразила в интервью Ирине Шихман в шоу "А поговорить?". Ролик разместили на официальном Youtube канале программы (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Алена Водонавева Скриншот из видео

"Я разочаровалась в журналистике. Хоть меня Милонов и называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране", – сказала Водонаева.

Напомним, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прокомментировала послание президента России Владимира Путина. В частности, звезда заявила, что ради материнского капитала "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать".

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабеева и звезда "Дома 2" Алена Водонаева публично поругались из-за экономической политики РФ. Водонаевой посвятили время в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут", где также показали ее фотографии и видео из съемок для журнала Maxim.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!