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3 февраля • обновлено в 13:29
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"Проститутки работают на федеральных каналах": Водонаева разнесла топ-пропагандистов Кремля

1.9т
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Скандальная российская звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева, которая недавно взбесила российское правительство своим постом об инициативе усилить поддержку многодетных семей, назвала журналистов федеральных каналов РФ проститутками.

Свое мнение она выразила в интервью Ирине Шихман в шоу "А поговорить?". Ролик разместили на официальном Youtube канале программы (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Алена Водонавева

Алена Водонавева

Скриншот из видео

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"Я разочаровалась в журналистике. Хоть меня Милонов и называл проституткой, но проститутки у нас работают не на панели, проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране", – сказала Водонаева.

Напомним, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прокомментировала послание президента России Владимира Путина. В частности, звезда заявила, что ради материнского капитала "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать".

"Проститутки работают на федеральных каналах": Водонаева разнесла топ-пропагандистов Кремля

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабеева и звезда "Дома 2" Алена Водонаева публично поругались из-за экономической политики РФ. Водонаевой посвятили время в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут", где также показали ее фотографии и видео из съемок для журнала Maxim.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алена Водонаева
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этой шэбэшнице дырявой самое то про пpocтитyток рассуждать. Скоро сорокет стукнет, сиськами-письками уже не заработать, хайпует на чем может. Тьфу
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