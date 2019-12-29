"Проститутка! Быдло!" Охлобыстин и Водонаева публично повздорили

Модель и ведущая Алена Водонаева сравнила одиозного актера-священника Ивана Охлобыстина с "типичным быдлом" за то, что он обозвал ее проституткой.

Охлобыстин накинулся на Водонаеву после заявления звезды о том, что она презирает семьи, которые живут в нищете и растят несколько детей. Звезда "Дом-2" ответила артисту на своей странице в Instagram.

"Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин…Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям", — написала Водонаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей сети смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

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