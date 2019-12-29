"Проститутка! Быдло!" Охлобыстин и Водонаева публично повздорили

Модель и ведущая Алена Водонаева сравнила одиозного актера-священника Ивана Охлобыстина с "типичным быдлом" за то, что он обозвал ее проституткой.
Охлобыстин накинулся на Водонаеву после заявления звезды о том, что она презирает семьи, которые живут в нищете и растят несколько детей. Звезда "Дом-2" ответила артисту на своей странице в Instagram.
"Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин…Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям", — написала Водонаева.
Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин ( листайте карусель ➡ ) Иван, честно признаться, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность. Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины. Иван у нас многодетный отец и активный противник абортов. Вот только он хреново защищает свою позицию и судя по словарному запасу и аргументам защитит ее навряд ли. Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям. Я лишь надеюсь, что его сыновья не унаследуют женское качество своего отца — называть незнакомых женщин проститутками. Хотя кто знает ... От осинки апельсинки не рождаются ... Надо предохраняться, а некотором с особой внимательностью! А для тупых и безответственных ( про медицинские показания я вообще молчу ) всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога. Мы же не хотим, чтобы наши женщины умирали в подпольных кабинетах мясных лавок? Мы же не хотим скатиться в средневековье? Вместо того того, чтобы вялыми писюнами писать про проституток, воспользовались бы лучше мозгом по его прямому назначению.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей сети смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.
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