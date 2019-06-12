"Прости нас, Леша": Пелагея прокомментировала смерть звезды "Голоса"

Знаменитая российская фолк-певица Пелагея прокомментировала смерть участника популярного вокального шоу "Голос" Алексея Сафиулина.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась трогательной публикацией, в которой попрощалась с артистом (смотрите видео с Алексеем на "Голосе" в конце новости).

Пелагея и Алексей Сафиулин Фото: vokrug.tv

"Сафиулин Леша. Лесик…Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа "ПЕЛАГЕЯ" познакомилась с ним. Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть. Прости нас, Леша. И прощай", — написала Пелагея.

Пелагея почтила память друга детства Алексея Сафиулина Фото: instagram/pelageya_insta

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Алексея Сафиулина стал сердечный приступ, спровоцировать который могла аномальная жара, переутомление и хроническое недосыпание. На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

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