"Просила как можно быстрее": стало известно о последнем желании Галины Волчек

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек перед смертью хотела найти преемника.

О последнем желании легендарной актрисы сообщает издание "Актуальные новости" со ссылкой на артистов театра, сердцем которого она была.

"Она попросила как можно быстрее найти ей преемника, который взял бы на себя все ее дела", — сказано в материале.

Галина Волчек умерла 24smi.org

Новости Опубликовано редкое фото правнучек Галины Волчек

Уточняется, что одним из основных претендентов на должность художественного руководителя был Сергей Гармаш, которого артисты считают таким же "противоречивым и спорным", как Волчек. Сам актер такую перспективу не комментировал.

Галина Волчек хотела в преемники Сергея Гармаша

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

Чем болела в последнее время легендарная актриса, можно прочитать в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!