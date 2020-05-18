Российская певица Любовь Успенская призналась, что до сих пор не простила своей дочери Татьяне Плаксиной клевету и оскорбления в свой адрес.

Такое заявление артистка сделала в программе "Однажды".

Любовь Успенская с дочкой kp.ru

Так, по словам 66-летней Успенской, их конфликт с дочкой продолжается до сих пор.

"У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: мама, не хочу тебя знать, но я успешна", – говорит певица.

Любовь Успенская с дочкой rusevik.ru

Кроме того, артистка признается, что часто плачет из-за проблем с дочкой:

"У меня холодное сердце. Все, что произошло – это предательство. Я этого не заслужила. Я не могу сказать ей в глаза, что люблю ее, но я часто плачу".

Любовь Успенская с дочкой starhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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