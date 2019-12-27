"Просчитанная и подлая дрянь": скандальная блогерша резко высказалась о Пелагее и ее разводе

Скандальная российская блогерша Елена Миро прокомментировала заявление фолк-певицы Пелагеи о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

Так, в своем блоге Миро написала статью, в которой назвала звезду "просчитанной и подлой дрянью". А также заявила, что Пелагее, на самом деле, брак с хоккеистом нужен был только ради того, чтобы завести ребенка, которого она и родила Ивану в 2017 году.

Елена Миро и Пелагея

"Что интересно, самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она — просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает — любовь! На деле же, нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребеночка", — отметила блогерша.

Пелагея и Иван Телегин Фото: instagram/pelageya_insta

Более того, Миро уверена, что Иван стал для Пелагеи последним шансом хоть как-то устроить личную жизнь. А когда она получила от него все, что хотела — их отношения зашли в тупик.

"Русско-народной исполнительнице рожать вне законного брака не православно. Замуж никто особо брать не спешил, учитывая, в каком состоянии была ее внешность, значит, нужно было воспользоваться любым вариантом... Поэтому Пелагея влезла в отношения с туповатым спортсменом, моментально залетела и женила Телегина на себе. Ну а дальше отношения сами собой зашли в тупик", — ехидно подметила Миро.

Пелагея с мужем и дочерью Фото: instagram/pelageya_insta

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