"Прощайте, великая Монсеррат Кабалье": соцсети разразились трогательными воспоминаниями

На смерть знаменитой оперной дивы Монсеррат Кабалье отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи социальных сетей.

В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы.

"Грустная новость. Умерла великая посол нашей страны, всемирно признанная оперная певица сопрано. Монсеррат Кабалье, ее голос и нежность всегда останется с нами", — написал глава правительства в Twitter.

Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 октября 2018 г.

Художественный руководитель Мариинского театра России назвал Монсеррат Кабалье одной из тех, кто задавал стандарты в оперном пении.

"60-е, 70-е, 80-е проходили на оперных сценах мира с её высококлассным участием, и она внесла безусловно и в мировую дискогафию свой очень важный вклад. Её норма стала классикой. Смерть Кабалье - это очень печальное известие", - прокомментировал он смерть легенды для радио "Говорит Москва".

Известный российский артист балета Николай Цискаридзе также прокомментировал смерть Монсеррат Кабалье: "Самая последняя из великих певиц XX века ушла. Эпоха той оперы закончилась. Очень трагично. Слава Богу, что есть звукозаписи, и остался её бессмертный голос".

Монсеррат Кабалье была великой певицей, удивительным педагогом и невероятно солнечным человеком, рассказала РИА Новости оперная певица Хибла Герзмава.

"Ушла великая Монсеррат, спасибо ей большое за звук, за пианиссимо, за стиль, за школу — за все. Спасибо, что мы жили с ней в одно время, у нее была великая карьера, она изумительная певица, и память о ней навсегда останется у меня в душе. Она прожила потрясающую жизнь, очень насыщенную, я отпускаю ее с Богом и светлым ощущением, спасибо за ее голос в нашей Вселенной", — сказала Герзмава.

Пользователи социальных сетей также разразились трогательными воспоминаниями об ушедшей легенде.

"Я больше всего буду помнить один момент из её первого киевского концерта. Когда начало задерживали - не знаю, по причине ли опоздания зрителей или по организационным причинам, но она вышла на сцену, опираясь на палочку, подошла к микрофону и извинилась за задержку перед зрителями. Прощайте, Великая Монсеррат Кабалье!", - написал соучредитель Гражданской платформы "Новая Страна" Андрей Длигач в Facebook.

"В больнице Барселоны в возрасте 85-ти лет умерла оперная певица Монсеррат Кабалье", - пишут скорбящие пользователи.

"Печальные новости с утра: в больнице Барселоны в возрасте 85 лет скончалась одна из величайших оперных певиц 20 века Монсеррат Кабалье".

"СМИ сообщают о смерти певицы Монсеррат Кабалье. Испанская оперная певица скончалась в Барселоне. Королеве оперы было 85 лет... Действительно, тяжелые дни пошли для искусства. Каждый день кто-то из великих отходит в вечность".

"6 октября умерла звезда мировой оперы, удивительная, непревзойденная Монсеррат Кабалье. Её волшебный голос знают и любят миллионы людей, и будет помнить не одно поколение. Вечная и светлая память".

"Октябрь начался с потерь... Азнавур, Карцев, сегодня Монсеррат Кабалье... Эпоха за эпохой... Грустно... Скорбим...".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монсеррат Кабалье.