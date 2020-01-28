"Неудачный хайп": пропавшую в Мексике актрису Андрейченко заподозрили во лжи

Российскую актрису Наталью Андрейченко, которая недавно вышла на связь после исчезновения в Мексике, заподозрили во лжи.
Так, на личной странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что все это время находилась в "специальном поселении" в джунглях, где хранила молчание. Многие поклонники возмутились тем, что Андрейченко не выходила на связь, и назвали ее исчезновение "неудачным хайпом".
Наталья Андрейченко
Фото: instagram/natalya_andreychenko
"Как-то скользко. Можно было просто очередную хорошую статью сделать в Vogue, а не устраивать цирк с исчезновением", "Уже не знают, как пропиариться", "Психически нездорова", "Чего не сделаешь ради пиара", "Неудачный хайп, люди переживали", – написали поклонники.
Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 января PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев заявил об исчезновении актрисы в Мексике. По словам мужчины, артистка более суток не выходила на связь.
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