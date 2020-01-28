"Неудачный хайп": пропавшую в Мексике актрису Андрейченко заподозрили во лжи

Российскую актрису Наталью Андрейченко, которая недавно вышла на связь после исчезновения в Мексике, заподозрили во лжи.

Так, на личной странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором сообщила, что все это время находилась в "специальном поселении" в джунглях, где хранила молчание. Многие поклонники возмутились тем, что Андрейченко не выходила на связь, и назвали ее исчезновение "неудачным хайпом".

Наталья Андрейченко Фото: instagram/natalya_andreychenko

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"Как-то скользко. Можно было просто очередную хорошую статью сделать в Vogue, а не устраивать цирк с исчезновением", "Уже не знают, как пропиариться", "Психически нездорова", "Чего не сделаешь ради пиара", "Неудачный хайп, люди переживали", – написали поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 января PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев заявил об исчезновении актрисы в Мексике. По словам мужчины, артистка более суток не выходила на связь.

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