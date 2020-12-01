"Пропавший" по пути в колонию Ефремов нашелся: где он сейчас находится

Осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова, который недавно якобы "исчез" по пути в колонию, нашли. Его перевели из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области.

Туда его отправили для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе. Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса", – рассказал источник.

Так, артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения Ефремов сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.

Михаила Ефремова, который "исчез" по пути в колонию, нашли mordovmedia.ru

Кроме того, в этой колонии заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох.

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