"Пропавший" по пути в колонию Ефремов нашелся: где он сейчас находится
Осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова, который недавно якобы "исчез" по пути в колонию, нашли. Его перевели из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области.
Туда его отправили для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе. Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
"Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса", – рассказал источник.
Так, артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. После обучения Ефремов сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем.
Кроме того, в этой колонии заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.