Пропавшего из больницы Ефремова засняли в инвалидной коляске. Видео

В сети появился ролик, на котором видно, как 56-летний российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, передвигается в инвалидной коляске по Боткинской больнице.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Москва 24". Напомним, 11 августа звезда потерял сознание в Пресненском суде во время слушания дела об аварии. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи диагностировали у него инсульт (видео смотрите ниже).

Новых данных о состоянии артиста пока нет. Также неизвестно, сможет ли Ефремов ходить самостоятельно. Отметим, что из-за госпитализации актера заседание суда перенесли на 18 августа.

12 августа также сообщалось, что Ефремов исчез из Боткинской больницы. По словам инсайдеров, артиста не было в базе данных медучреждения.Однако в Telegram-канале "Москва 24" отметили, что знаменитость сейчас находится именно в Боткинской больнице.

Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.

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