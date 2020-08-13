Пропавшего из больницы Ефремова засняли в инвалидной коляске. Видео

Ефремова заметили в инвалидной коляске после инсульта. AMSRUS
В сети появился ролик, на котором видно, как 56-летний российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, передвигается в инвалидной коляске по Боткинской больнице.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Москва 24". Напомним, 11 августа звезда потерял сознание в Пресненском суде во время слушания дела об аварии. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи диагностировали у него инсульт (видео смотрите ниже).
Новых данных о состоянии артиста пока нет. Также неизвестно, сможет ли Ефремов ходить самостоятельно. Отметим, что из-за госпитализации актера заседание суда перенесли на 18 августа.
12 августа также сообщалось, что Ефремов исчез из Боткинской больницы. По словам инсайдеров, артиста не было в базе данных медучреждения.Однако в Telegram-канале "Москва 24" отметили, что знаменитость сейчас находится именно в Боткинской больнице.
Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, – умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.