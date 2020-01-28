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28 января • обновлено в 12:51
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"Вы все больные!" Пропавшая в джунглях Андрейченко устроила сцену в сети

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Российская актриса Наталья Андрейченко, которая недавно вышла на связь после исчезновения в Мексике, набросилась с критикой на поклонников, обвинивших ее в "неудачном хайпе".

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором заявила, что она не должна ни перед кем отчитываться. Это ее право, включать телефон и выходить на связь, или нет. Кроме того, Андрейченко добавила, что "люди превратились в зомби, которые не могут себе представить жизнь без телефонов, без андроидов". А также прозвала их "больными" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

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"Добрый вечер! Я к вам обращалась со своим сообщением где-то в районе 17,30 по времени Канкуна, когда меня привезли домой. Сейчас я приняла душ и у меня было время... я разобралась с тем, что происходит на моих платформах. Я в таком шоке. Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные. Вы что, в зомби превратились, не можете себе представить жизнь без телефонов, без андроидов? Заходите ко мне в Instagram, хотя даже не являетесь моими подписчиками, накакаете и уходите. Я свободный человек и действую по Закону Божьему, по законам Вселенной и, самое главное, по законам сердца. Если я хочу выключать телефон – я его выключаю. Захочу – включаю. Я ни перед кем не отчитываюсь", – высказалась Андрейченко.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

Также актриса добавила, что все, кому она не нравится – пускай отписываются от нее. Или же просто не заходят к ней на страницы в соцсетях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 января PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев заявил об исчезновении актрисы в Мексике. По словам мужчины, артистка более суток не выходила на связь.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Андрейченко
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Гоша Злой
Гоша Злой
что это за шмара, которую 3-й день пиарит обоз? личная страсть редактора?
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