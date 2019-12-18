"Пропало уважение": победитель "Танці з зірками" серьезно обидел Ризатдинову

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова прокомментировала скандал с соперником по проекту "Танці з зірками" Женей Котом, который оскорбил ее после окончания шоу, где она заняла второе место.

В частности, хореограф говорил, что не хотел становиться с ней в пару, поскольку не был уверен, что за нее будут голосовать. Анна рассказала, на каком этапе сейчас находится конфликт во время веб-конференции на tochka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Женя Кот обидел Анну Ризатдинову Кадр из видео

Больше всего Ризатдинову задели его слова, будто "спорт мешает открыть то, что есть внутри человека, и выдать это. А чтобы общаться со зрителем, важнее – сердце, чем просто задрать ногу".

По словам Анны, конфликт в итоге удалось исчерпать, но хороших отношений между ними уже не будет, а "уважение к личности и к танцору, однозначно, пропало".

"К Жене я относилась и отношусь достаточно хорошо, у него жена (Наталья Татаринцева) – такая же гимнастка. Даже когда они выиграли кубок, ни одного негативного слова в адрес их пары (победителей Ксении Мишиной и Кота, – Ред.) у меня в голове не было. В первую очередь, я поблагодарила их, как соперников, потому что без конкуренции нет роста, они были нашими мотиваторами", – призналась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова прокомментировала скандал с Котом Кадр из видео

Она отметила, что тот комментарий Кота ее сильно возмутил, несмотря на то, что она – совершенно не конфликтный человек, но, если что-то сильно задевает, молчать не будет. По словам спортсменки, она встречалась после скандального интервью с обидчиком, однако он заявил, будто гимнастка услышал то, что хотела.

Анна Ризатдинова потеряла уважение к Жене Коту

"Мне было обидно, как он позиционировал себя, как он отбирал партнерш – вот эта популярная, а эта непопулярная. Я партнера подбирала точно не по популярности: смотрю на внутренние качества, а у Жени на первом месте – пиар. Он сказал, что завоевывать сердца зрителей нужно через сердце, а не через задирание ног...Что я тут неправильно поняла? И я ему объяснила, что, наверное, он что-то попутал в том, что спортсмены бессердечные и неэмоциональные", – резюмировала Ризаидинова.

Видео: Анна Ризатдинова прокомментировала скандал с Женей Котом после "Танці з зірками"

Видео: финал "Танці з зірками" – танец за победу

Напомним, что по итогам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

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