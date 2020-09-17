Пропагандистка Скабеева переболела COVID-19 и назвала свои симптомы

Ольга Веркалец Люди 22:39, 17.09.2020 Обновлено: 22:51, 17.09.2020

Российская пропагандистка, ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева переболела коронавирусом.

Как сообщила журналистка на своей странице в Instagram, с болезнью она столкнулась во время отпуска. Сначала у нее была высокая температура, боль в горле и заложенность носа.

"Больше всего мне не понравились уколы в живот. Зато понравились разговоры с моим врачом, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше", – поделилась Скабеева.

Телеведущая обратилась к поклонникам с просьбой беречь себя, а также пользоваться масками и перчатками. При этом она отметила, что средства индивидуальной защиты не помогли ей уберечься от инфекции.

Скабеева рассказала о своих симптомах.
Instagram Ольга Скабеева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Папик", участница шоу "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая выздоровела от коронавируса. Уже в воскресенье, 20 сентября, артистка выйдет на паркет танцевального проекта вместе со своим партнером Игорем Гелуненко.

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