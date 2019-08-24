Променяли День Независимости на фестиваль в России: названы имена украинских звезд-предателей

Украинские звезды на День Независимости Украины предпочли покорять российский фестиваль "Новая волна" вместо того, чтобы отдать дань уважения Родине.
На официальном сайте мероприятия, в афише на 24 и 25 августа уточняется, что на открытие конкурса в Сочи приедут знаменитости, которые являются завсегдатаями подобных тусовок.
Лобода и Лорак вместо Дня Независимости выбрали "Новую волну"
В частности, на День Независимости Украины в программе указаны Светлана Лобода и Таисия Повалий, которая недавно пожаловалась, что ей не дают работать в родной стране из-за гастрольной деятельности в РФ.
А на следующий день, на юбилейный вечер композитора Игоря Крутого должны прибыть: Ани Лорак, Светлана Лобода и украинский дуэт Artik&Asti, которые также являются частыми гостями всевозможных российских фестивалей.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СМИ выяснили, сколько стоят российские особняки Лорак и Лободы.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.