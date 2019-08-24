Променяли День Независимости на фестиваль в России: названы имена украинских звезд-предателей

Украинские звезды на День Независимости Украины предпочли покорять российский фестиваль "Новая волна" вместо того, чтобы отдать дань уважения Родине.

На официальном сайте мероприятия, в афише на 24 и 25 августа уточняется, что на открытие конкурса в Сочи приедут знаменитости, которые являются завсегдатаями подобных тусовок.

Лобода и Лорак вместо Дня Независимости выбрали "Новую волну"

В частности, на День Независимости Украины в программе указаны Светлана Лобода и Таисия Повалий, которая недавно пожаловалась, что ей не дают работать в родной стране из-за гастрольной деятельности в РФ.

А на следующий день, на юбилейный вечер композитора Игоря Крутого должны прибыть: Ани Лорак, Светлана Лобода и украинский дуэт Artik&Asti, которые также являются частыми гостями всевозможных российских фестивалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СМИ выяснили, сколько стоят российские особняки Лорак и Лободы.

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