На фоне слухов о разводе: солистка "ВИА Гры" вышла в свет с Меладзе

Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег показала новое совместное фото с Валерием Меладзе.

Снимок с певцом, которым знаменитость поделилась в своем Instagram, был сделан во время недавнего прилета артиста в Украину.

Эрика Герцег Инстаграм

Примечательно, что Эрике уже неоднократно приписывали роман с Константином Меладзе. Якобы композитор изменяет Вере Брежневой с сексуальной блондинкой. Теперь же в сети заговорили о новом романе Герцег. Правда, в этот раз уже с Валерием Меладзе.

Участница "ВИА Гры" пришла поддержать артиста во время его концерта в Киеве, который состоялся на днях. Конечно же, Эрика побывала и за кулисами шоу, в гримерке Меладзе, где и было сделано фото. В кадре Герцег и Меладзе запечатлены с огромным букетом красных роз.

Эрика Герцег и Валерий Меладзе Инстаграм

В комментариях поклонники тут же принялись обсуждать возможный роман звезд. Масла в огонь подливает и тот факт, что недавно в сети появились слухи о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева находятся на грани развода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе мужа Константин Меладзе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег.

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