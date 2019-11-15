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15 ноября • обновлено в 13:22
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Пролежала не один месяц: популярная рокерша загадочно погибла в Москве

1.6т
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Солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее мать Рана Садыкова найдены мертвыми в в их квартире Москве.

Тела находились в квартире несколько месяцев, пишет "Московский комсомолец".

Надира Садыкова

Надира Садыкова

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Родственник Садыковой обратился в полицию 14 ноября, заявив, что в последний раз разговаривал с ее 67-летней матерью в апреле, после чего не мог дозвониться до обеих. Он приезжал к ним домой, однако ему не открыли дверь. Соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тела Садыковых в ванной. На шее 44-летней певицы была накинута веревка.

Надира Садыкова

Надира Садыкова

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России погиб участник КВН и стендап-комик из Татарстана Ильяс Хасанов. Мужчина умер в больнице из-за травм, полученных в результате ДТП.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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