Пролежала не один месяц: популярная рокерша загадочно погибла в Москве

Солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее мать Рана Садыкова найдены мертвыми в в их квартире Москве.

Тела находились в квартире несколько месяцев, пишет "Московский комсомолец".

Надира Садыкова

Родственник Садыковой обратился в полицию 14 ноября, заявив, что в последний раз разговаривал с ее 67-летней матерью в апреле, после чего не мог дозвониться до обеих. Он приезжал к ним домой, однако ему не открыли дверь. Соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тела Садыковых в ванной. На шее 44-летней певицы была накинута веревка.

Надира Садыкова

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