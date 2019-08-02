Проклятие семьи Кеннеди: что это и кто пока выжил

"Проклятье клана Кеннеди" унесло еще одну жизнь. Так, недавно стало известно о смерти внучки американского политика Роберта Кеннеди и внучатой племянницы 35-го президента США Джона Кеннеди — Сирши Кеннеди Хилл.

В связи с этим OBOZREVATEL решил подробнее рассказать, что это за проклятье и кто пока выжил.

Семья Кеннеди была одним из сильнейших кланов Америки. У этой семьи были деньги, власть и слава. Все, кроме одного: возможности умереть своей смертью. Над ними словно довлело проклятье. По слухам, его причиной стал глава клана, Джо Кеннеди, оскорбивший старого ребе, который и наложил заклятье.

Отметим, что самым загадочным считается убийство президента Джона Кеннеди, который руководил США чуть более двух лет. Однако злой рок начал преследовать род Кеннеди гораздо раньше.

Фото: russian.rt.com

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Роковые события стали преследовать семью Кеннеди с 1941 года. Так, внучка основателя династии Джозефа Роуз после неудачной операции сошла с ума и умерла в психиатрической клинике. В 1944 году ее старший брат Джозеф погиб на войне. Через четыре года в автокатастрофе разбилась ее сестра Кэтлин Кеннеди. В 1963 году президент Джон Кеннеди потерял своего трехмесячного сына, а через несколько месяцев его самого убил Ли Освальд.

Фото: fishki.net

Через пять лет пуля сразила и брата Джона — Роберта Кеннеди. Один из его сыновей перенес рак и ему ампутировали ногу, другой умер от передозировки наркотиками. В 1969 году в автомобильную аварию попал младший из правнуков Патрика Эдвард Кеннеди. Его машина вылетела с моста и упала в воду. Он чудом спасся.

Последними смертями стала гибель сына президента Кеннеди Джона, который разбился на самолете вместе со своей женой и ее сестрой. И смерть внучатой племянницы 35-го президента США Сирши Кеннеди Хилл.

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